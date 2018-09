El gobierno del presidente Donald Trump publicó oficialmente una propuesta destinada a modificar un acuerdo conocido como “Flores” para poder detener a los niños inmigrantes durante más de 20 días, límite máximo que fija ese pacto judicial.

La norma fue divulgada en el Federal Register, el diario oficial del gobierno en el que se difunden leyes, disposiciones, propuestas normativas y avisos públicos.

Su publicación en el Federal Register abre el plazo de 60 días para que el público pueda hacer comentarios, momento en el que la administración puede incorporar cambios y hacer definitiva su propuesta para comenzar a aplicarla. El plazo de 60 días se cumple el 6 de noviembre.

El ejecutivo quiere acabar con un acuerdo judicial conocido como “Flores”, que data de 1997 y determina que los menores inmigrantes deben ser detenidos en las condiciones “menos restrictivas” posibles y durante un periodo máximo de 20 días.

ICYMI yesterday, here's a good summary of what the government now says it wants to do with detained immigrant children as part of its request to replace the Flores agreement, which has been in place for more than two decades. https://t.co/KbaIiQKjg0

El gobierno ya pidió en junio a una corte federal de California que suspendiera provisionalmente el acuerdo “Flores” para, con amparo legal, poder retener a los niños junto a sus padres en los centros de detención para familias que gestiona el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Las diferentes iniciativas de Trump para modificar el acuerdo llegan tras de las fuertes críticas contra su política fronteriza de “tolerancia cero”, que resultó en la separación de familias.

Aunque puso fin a las divisiones, la administración ha seguido ejecutando una dura política migratoria, según organizaciones humanitarias y legisladores del Congreso de Estados Unidos.

Completely unacceptable. The Flores Agreement requires that children be treated with "dignity, respect, and special concern for their particular vulnerability as minors."

Replacing family separation with family incarceration will only subject children to more trauma and abuse. https://t.co/oT97BaL26E

— Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) September 6, 2018