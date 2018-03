Trump propone que Estados Unidos tenga su fuerza militar espacial

Estados Unidos debería crear su propia fuerza militar espacial, manifestó el martes el presidente Donald Trump en declaraciones improvisadas que podrían cambiar el curso de la política espacial estadounidense.

Pero no es que pronto vayamos a ver armas de rayos en órbita, dicen los expertos, algunos de los cuales señalaron que una fuerza militar espacial podría dificultar que la órbita de la Tierra sea un lugar pacífico.

Tras señalar que su estrategia de seguridad nacional “reconoce que el espacio es un área para la disputa de guerras, como el aire, la tierra y el mar”, Trump dijo en la base del Cuerpo de Infantería de San Diego que está considerando “una fuerza espacial” similar a la Fuerza Aérea, el Ejército o la Marina de Guerra.

It was my great honor to deliver a message at the Marine Corps Air Station Miramar to our GREAT U.S. Military, straight from the heart of the American People: We support you, we thank you, we love you – and we will always have your back! pic.twitter.com/oCt1nH3DON

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2018