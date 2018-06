Este miércoles, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dará a conocer la sede para el Mundial de 2026, la cual se disputan dos candidaturas finalistas: la de Marruecos, en África, y la de los tres países que conforman América del Norte, es decir, México, Estados Unidos y Canadá.

Favorita por el potencial económico y comercial que representa, la candidatura norteamericana, sin embargo, ha levantado una grave preocupación entre las 211 asociaciones nacionales que votarán para elegir la sede: la política antiinmigrante de Donald Trump.

Al cabildear entre los altos funcionarios futbolísticos de todo el mundo para promover las ventajas de celebrar el Mundial en los tres países de esta región, el comité organizador se encontró con un cuestionamiento común: ¿Cómo podría ser sede del evento deportivo más visto del planeta un país inhóspito para los visitantes?

Sin embargo, una investigación de The New York Times reveló que el propio Trump ha dirigido tres cartas al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en las que garantiza que equipos, funcionarios y fanáticos extranjeros no enfrentarían restricciones para ingresar a Estados Unidos, en caso que la candidatura norteamericana obtenga la sede de la Copa del Mundo.

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2018