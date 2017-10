El presidente Donald Trump prometió hoy estar “siempre” con Puerto Rico tras haber advertido este jueves de que el apoyo del Gobierno federal para afrontar la reconstrucción tras el paso de dos huracanes no puede ser eterno.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el gobernante cambió de tono respecto a su mensaje del jueves y destacó el “espíritu inigualable” del pueblo puertorriqueño ante la catástrofe.

The wonderful people of Puerto Rico, with their unmatched spirit, know how bad things were before the H’s. I will always be with them!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2017