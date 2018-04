Pese a enfrentar múltiples acusaciones por acoso y abuso sexual, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró abril como el Mes Nacional de Concientización y Prevención sobre la Agresión Sexual.

“Los crímenes de agresión sexual siguen siendo trágicamente comunes en nuestra sociedad, y los delincuentes a menudo evaden la responsabilidad”, sentenció Trump en su proclamación presidencial.

“Debemos responder a la agresión sexual identificando y responsabilizando a los perpetradores. Con demasiada frecuencia, sin embargo, las víctimas de asalto permanecen en silencio. Pueden temer la retribución de su ofensor, carecer de fe en el sistema de justicia o tener dificultades para enfrentar el dolor asociado con la experiencia traumática”, agregó el mandatario.

Irónicamente, al menos 19 mujeres han presentado denuncias contra Trump sobre presuntas interacciones sexuales, tanto consensuales como no consentidas, recordó USA Today.

Además, en un video de 2005 en el que platica con Billy Bush, expresentador del programa “Access Hollywood”, Trump alardea con comentarios sexualmente agresivos en contra de las mujeres, de quienes dice que “cuando eres una estrella … puedes hacer cualquier cosa, agarrarlas por (su parte íntima)”.

Los usuarios de redes sociales tuvieron presentes ambas situaciones y no dudaron en criticar al magnate por esta proclamación, la cual calificaron como mínimo de irónica.

In the era of Trump, some days it feels like our country is running out of irony and hypocrisy. https://t.co/RND37Fk4Uy — Amy Siskind (@Amy_Siskind) March 31, 2018

“En la era de Trump, algunos días parece que nuestro país se está quedando sin ironía e hipocresía”, “un infractor y un individuo que endosa la agresión sexual tienen la audacia de declarar abrir el Mes Nacional de Concientización sobre la Agresión Sexual” y “el hombre que afirma que las 20 mujeres que lo acusaron de #agresiónsexual son mentirosas declara abril #MesNacionaldeConcientizaciónsobrelaAgresión Sexual”, fueron algunos de los comentarios.

An offender and an individual who endorses sexual assault has the audacity to declare April National Sexual Assault Awareness Month. pic.twitter.com/3De3NxbHTh — Luke Waltham (@lukewaltham) March 31, 2018

Trump ha sido objeto de dos acusaciones recientes por haber ofrecido dinero para mantener en silencio encuentros sexuales que presuntamente ocurrieron cuando ya estaba casado con la actual primera dama de EE.UU., Melania Trump: uno con la actriz porno, Stormy Daniels, y otro con la exmodelo de Playboy, Karen McDougal.

A woman I don’t know and, to the best of my knowledge, never met, is on the FRONT PAGE of the Fake News Washington Post saying I kissed her (for two minutes yet) in the lobby of Trump Tower 12 years ago. Never happened! Who would do this in a public space with live security…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2018

….cameras running. Another False Accusation. Why doesn’t @washingtonpost report the story of the women taking money to make up stories about me? One had her home mortgage paid off. Only @FoxNews so reported…doesn’t fit the Mainstream Media narrative. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2018

Sin embargo, el presidente ha negado los hechos e incluso arremetió en Twitter contra algunos de sus acusadores, alegando que aceptaron “dinero para inventar historias sobre mí”.