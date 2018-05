Trump presiona de nuevo contra pesquisa de Rusia

El presidente estadounidense Donald Trump intensificó el miércoles sus esfuerzos para desacreditar la investigación de Rusia, diciendo que el FBI ha sido atrapado en “un escándalo de espionaje GRAVE” por usar a un informante secreto para determinar si algunos de los miembros de la campaña de Trump estaban trabajando con Moscú antes de las elecciones del 2016.

“¡ESPIONAJEGATE pudiera ser uno de los escándalos políticos más grandes en la historia!”, dijo Trump en una diatriba matutina en Twitter.

SPYGATE could be one of the biggest political scandals in history!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 23, 2018