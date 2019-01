En redes sociales, se ha corrido como ‘reguero de pólvora’ una foto en la que un canal de televisión nombró a Trump ‘presidente de México’.

Pero todo se trató de un error de Milenio Televisión, el canal de noticias mexicano que estaba transmitiendo el anuncio que el presidente Donald Trump hizo el sábado pasado desde la Casa Blanca.

Durante su mensaje, Trump lanzó una propuesta de extender el plazo tres años a los programas DACA y TPS para inmigrantes hispanos, a cambio de que el Senado le apruebe los 5,700 millones de dólares que quiere para seguridad fronteriza, incluido en dicho paquete su anhelado muro en la frontera con México.

Lo que nadie imaginó es que en ese momento Trump fuera nombrado ‘presidente de México’, pero solo se trató de un error al momento de escribir su cargo en el cintillo que aparecía con su nombre en televisión.

No acaba uno de regresar a los ‘Esteits’ y se entera de que ya somos otra vez de los gringos: pic.twitter.com/1PoehPeq1o — Guillermo Grinch (@GuillermoBGR) January 20, 2019

Las reacciones en Twitter e Instagram, no se hicieron esperar, por parte de muchos mexicanos que lo tomaron con humor, pero muchos otros que resultaron indignados.

“Cuando lo vea (Trump) le va a dar el ‘patatús’”, bromeó un usuario.

“Tanto ama a México que lo pusieron (como) presidente de México”, agregó alguien más.

“¡Make tacos great again! Oh noooo, no puedo regresar a Mx… me quedaré como el de la peli La Terminal (en el aeropuerto)”, comentó otro usuario de Twitter.

Mientras que otro usuario fue más allá, al opinar: “Con los presidentes que nos cargamos en ambos países, podrían cambiarlos y ni cuenta nos daríamos, cada uno busca una ocurrencia peor”.

“¡Ni Dios lo quiera!”, “nombre, que Dios guarde la hora, ja, ja, ja, diría mi abuelita”, “ni Dios lo quiera, estamos mejorando con AMLO”, “Dios libre a México de gente así”, “sería un error tan grande y sería un infierno, no, así estamos mejor, que así lo dejen”, comentaron algunos usuarios en Instagram.

