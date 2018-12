Trump por debajo de periodistas en lista ‘Persona del Año’

La revista Time eligió a The Guardians, un grupo de periodistas que fueron seleccionados por su valiente trabajo, como “Persona del Año”.

Una serie de cuatro portadas en blanco y negro destacan lo que la revista llama “La guerra de la verdad”. El grupo premiado incluye a Jamal Khashoggi, el colaborador del Washington Post que fue asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul en octubre.

Esta es la primera vez que una persona del año es una persona fallecida.

Otra portada muestra a Wa Lone y Kyaw Soe Oo, dos periodistas de Reuters que fueron arrestados hace un año en Myanmar mientras trabajaban en historias sobre los asesinatos de musulmanes rohingya, una población minoritaria en el estado de Rakhine en Myanmar.

Los dos hombres permanecen tras las rejas. Sus esposas jutas fueron fotografiadas para la portada.



Jamal Khashoggi

The staff of The Capital Gazette

Marisa Ressa (head of a news site targeted by Philippine President Duterte)



“The Guardians” también incluye a los periodistas en Capital Gazette, el periódico de Annapolis, Maryland, donde cinco empleados fueron asesinados por un hombre armado en junio pasado.

Y la cuarta portada muestra a Maria Ressa, directora ejecutiva del sitio web de noticias filipina Rappler. Fue acusada formalmente el mes pasado por cargos de evasión fiscal, un caso que los defensores de la libertad de expresión y las libertades civiles han advertido es parte de una represión más amplia contra la disidencia por parte de la administración del presidente filipino, Rodrigo Duterte.



“Por correr grandes riesgos en busca de verdades más grandes, por la búsqueda imperfecta pero esencial de los hechos que son fundamentales para el discurso civil, por hablar y por hablar, los Guardianes” son la Persona del Año, escribió el editor de Time Ed Felsenthal.



Felsenthal dio a conocer las portadas del martes en el programa “Today”, donde comentó:

“Al observar las opciones, quedó claro que la manipulación y el abuso de la verdad son realmente el hilo conductor de muchas de las historias principales de este año” dijo Felsenthal en la entrevista.

