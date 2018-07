Saboreando el suspenso, el presidente Donald Trump está sopesando a quién propondrá para ocupar la vacante que dejará el juez Anthony Kennedy en la Corte Suprema. Y en la intimidad de su club de golf privado, realiza consultas con el vicepresidente y otros colaboradores.

El sábado temprano Trump tuiteó: “¡Gran decisión se hará próximamente sobre nuestro próximo juez de Corte Suprema!”.

Big decision will soon be made on our next Justice of the Supreme Court!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 7, 2018