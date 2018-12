El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está “completamente solo (pobre de mí)” en la Casa Blanca en medio de negociaciones estancadas para un acuerdo que ponga fin a un cierre parcial del gobierno, reportó The Hill.

“Estoy completamente solo (pobre de mí) en la Casa Blanca esperando que los demócratas regresen y hagan un acuerdo sobre la desesperadamente necesaria seguridad de la frontera. En algún momento, los demócratas que no quieran llegar a un acuerdo costarán a nuestro país más dinero que la frontera muro del que todos estamos hablando. ¡Es una locura! El presidente escribió en Twitter el lunes.

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018