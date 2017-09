Trump pide una prohibición de viajar “más grande y más fuerte” luego de ataque en Londres

El presidente Donald Trump volvió a defender hoy su veto migratorio tras el atentado registrado en el metro de Londres, que atribuyó a un “terrorista fracasado” y del que sugirió que se podía haber prevenido.

“Otro ataque en Londres a cargo de un terrorista fracasado. Estas son personas enfermas y dementes que estaban a la vista de Scotland Yard. ¡Debemos ser proactivos!”, comentó Trump en su cuenta de Twitter.

Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2017

A continuación, Trump urgió a lidiar “de una manera mucho más dura” con este tipo de terroristas, al subrayar que internet “es su principal herramienta de reclutamiento”.

Loser terrorists must be dealt with in a much tougher manner.The internet is their main recruitment tool which we must cut off & use better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2017

La Policía británica investiga como un acto terrorista el incidente, en el que 22 personas resultaron heridas, aunque ninguna de gravedad, por la explosión de un artefacto de fabricación casera en un vagón del metro de Londres.

Tras el atentado, Trump insistió de nuevo hoy en defender su veto migratorio, destinado a restringir la entrada a EEUU de todos los refugiados y los nacionales de seis países de mayoría musulmana, y aseguró que debería ser “mucho más amplio, duro y específico”.

“La prohibición de viaje a Estados Unidos debería ser mucho más amplia, dura y específica, ¡pero estúpidamente, eso no sería políticamente correcto!”, declaró Trump en otro tuit.

The travel ban into the United States should be far larger, tougher and more specific-but stupidly, that would not be politically correct! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2017

El veto migratorio de Trump entró en vigor parcialmente a finales de junio e impide durante 120 días el ingreso a EE.UU. de refugiados y, durante 90 días, el de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.

El Tribunal Supremo de EE.UU. permitió su entrada en vigor y dio discrecionalidad al Gobierno de Trump para definir sus propias normas para aplicarlo, pero en una audiencia programada para el 10 de octubre estudiará su legalidad a fondo.

Por otro lado, Trump también afirmó hoy en otro tuit que en sus nueve meses de mandato se ha hecho “más progreso” contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) que en los ocho años de Presidencia de su antecesor, Barack Obama.