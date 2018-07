El presidente Donald Trump destacó hoy la labor de los agentes fronterizos puesto que, según dijo, tienen que lidiar con unas leyes “absurdas”, por lo que volvió a insistir en la necesidad de que el Congreso apruebe una nueva legislación “inteligente, rápida y razonable”.

“El Congreso debe aprobar una ley migratoria inteligente, rápida y razonable ya. Las fuerzas de la ley en la frontera están haciendo un gran trabajo, pero están obligados a trabajar con unas leyes absurdas”, escribió el mandatario en su cuenta personal de Twitter.

Congress must pass smart, fast and reasonable Immigration Laws now. Law Enforcement at the Border is doing a great job, but the laws they are forced to work with are insane. When people, with or without children, enter our Country, they must be told to leave without our……..

El presidente, asimismo, volvió a insistir en que el país debería poder expulsar a los inmigrantes que entren de manera irregular en sin tener que hacer frente “a un costoso juicio” y rechazó la posibilidad de contratar nuevos jueces con el objetivo de agilizar los procesos judiciales.

“Digámosle a la gente ‘¡Fuera!’ y que se vayan, tal y como harían si estuvieran en tu jardín”, justificó Trump, quien acabó su diatriba con un último mensaje en el que bramaba: “¡Congreso, ARREGLA NUESTRAS ABSURDAS LEYES MIGRATORIAS YA!”

…..Country being forced to endure a long and costly trial. Tell the people “OUT,” and they must leave, just as they would if they were standing on your front lawn. Hiring thousands of “judges” does not work and is not acceptable – only Country in the World that does this!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 5, 2018