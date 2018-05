El presidente Donald Trump exhortó a los habitantes de Virginia Occidental a no votar por Don Blankenship, un magnate del carbón y que ha estado encarcelado y que se postula para las primarias como candidato republicano al Senado ya que, argumenta, perdería la elección general.

“Con el gran pueblo de Virginia Occidental tenemos, juntos, la gran oportunidad de hacer una gran diferencia. El problema es que Don Blankenship, actualmente en la carrera para el Senado, no puede ganar la elección general en su estado… ¡jamás! Recuerden Alabama. ¡Voten por el representante Jenkins o por el fiscal general Morrisey!”, tuiteó Trump el lunes.

To the great people of West Virginia we have, together, a really great chance to keep making a big difference. Problem is, Don Blankenship, currently running for Senate, can’t win the General Election in your State…No way! Remember Alabama. Vote Rep. Jenkins or A.G. Morrisey!

