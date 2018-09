El presidente Donald Trump pidió hoy a los gobiernos sirio, ruso e iraní que eviten el “grave error humanitario” que supondría una ofensiva sobre Idleb, en Siria por parte del Ejecutivo de Bashar al-Asad.

“Los rusos y los iraníes estarían cometiendo un grave error humanitario participando en esta potencial tragedia humanitaria. Cientos de miles de personas podrían ser asesinadas. ¡No dejen que pase!”, aseguró el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter este lunes.

Trump también incidió en que su homólogo sirio “no debe atacar temerariamente Idleb” en referencia a una potencial operación del Ejército de al-Asad contra el último bastión rebelde en el país.

Ayer mismo, el papa Francisco pidió a la comunidad internacional que dialogue y negocie para proteger la vida de los civiles de la provincia.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!

