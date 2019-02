El presidente Donald Trump ha subido unos kilos y ahora se le considera oficialmente obeso.

La Casa Blanca divulgó el jueves los resultados de su examen físico anual, revelando que el Índice de Masa Corporal de Trump ahora es de 30.4. Eso tomando en cuenta que pesa 110 kilos (243 libras) y mide 1.92 metros (6.3 pies).

La gente con un índice de masa corporal superior a 30 es considerada obesa. El médico de Trump dice que el presidente de 72 años “sigue con muy buena salud en general”.

El doctor Sean Conley reportó que el presidente subió casi dos kilos (cuatro libras) desde su último examen.

Su frecuencia cardiaca en reposo es de 70 palpitaciones por minuto y su presión sanguínea fue de 118 sobre 80, bastante dentro del rango normal.

Conley dijo que las funciones del hígado, riñón y tiroides de Trump son normales, al igual que sus electrolitos y sus exámenes sanguíneos.

El presidente Donald Trump mantiene “una buena salud general”, según el informe médico detallado que la Casa Blanca ha hecho público hoy y que como novedad incrementa la dosis de un medicamento para reducir su colesterol, presente en altos niveles de acuerdo con sus análisis.

Este documento contiene la segunda parte de los resultados publicados el pasado ocho de febrero, cuando Trump se sometió a una revisión de cuatro horas supervisada por el médico de la Casa Blanca, Sean Conley y otros 11 especialistas.

