El presidente Donald Trump aseguró este jueves que si se le abre un juicio político tras las acusaciones de su exabogado Michael Cohen de haber violado las leyes de financiación electoral, “los mercados (financieros) se hundirían” y el crecimiento económico se frenaría.

“Si se me abre un juicio político, los mercados (financieros) se hundirían. Creo que todo el mundo sería más pobre”, afirmó Trump en una entrevista en la cadena estadounidense Fox.

Trump insistió en la buena salud de la economía de Estados Unidos, cuyo crecimiento en el segundo trimestre del año fue de una tasa anualizada del 4.1%, algo que atribuyó a sus políticas de desregulación y recorte de impuestos.

TE PUEDE INTERESAR: Jacqie Rivera ‘se transforma’ y le dicen a Chiquis que aprenda de ella

“No se cómo se puede abrir un juicio político a alguien que está haciendo un gran trabajo (…) Se verían números que (ustedes) no creerían, en retroceso (de abrirse el juicio político)”, agregó.

President @realDonaldTrump: "I don't know how you can impeach somebody who's done a great job." pic.twitter.com/3BZNpSzish

— Fox News (@FoxNews) August 23, 2018