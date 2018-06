Trump niega que EE.UU. esté aislado a nivel mundial

El presidente Donald Trump rechazó las denuncias de que Estados Unidos está cada vez más aislado internacionalmente, atribuyéndolas a “noticias falsas”.

Las relaciones con otros países “son de un máximo nivel”, insistió el mandatario en la cumbre del G-7, a pesar de que en el mismo evento se hicieron evidentes las amplias discrepancias entre su gobierno y los demás países.

“Yo diría que las relaciones son de un máximo nivel, tenemos excelentes relaciones”, insistió Trump al abandonar la cumbre temprano.

Dijo que no culpa a otros países por firmar acuerdos comerciales que, según Trump, son malos para Estados Unidos, pero “si eso no cambia, no tendremos comercio con ellos”, anticipó.

I am heading for Canada and the G-7 for talks that will mostly center on the long time unfair trade practiced against the United States. From there I go to Singapore and talks with North Korea on Denuclearization. Won’t be talking about the Russian Witch Hunt Hoax for a while!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2018