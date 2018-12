El presidente estadounidense Donald Trump reaccionó enérgicamente el lunes a las declaraciones de que no podrá eregir su tan ansiado muro fronterizo, al menos tal y como lo prometió, y de que erró al ordenar la salida de tropas de Siria.

Mediante una serie de tuits, el mandatario dijo que el proyecto NUNCA HA ESTADO ABANDONADO (así, en mayúsculas) y que “algunas áreas serán de concreto pero que expertos de la Patrulla Fronteriza prefieren un muro por el que se pueda ver (para que sea posible observar lo que pasa en ambos lados). ¡Eso tiene sentido para mí”.

An all concrete Wall was NEVER ABANDONED, as has been reported by the media. Some areas will be all concrete but the experts at Border Patrol prefer a Wall that is see through (thereby making it possible to see what is happening on both sides). Makes sense to me!

