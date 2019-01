El presidente Donald Trump recurrió este jueves a Twitter para intensificar la exigencia de un muro fronterizo, al parecer amargando las negociaciones en el Congreso encaminadas a lograr un acuerdo con los demócratas y que él pueda firmar.

En una serie de tuits matutinos, el mandatario envió mensajes mixtos donde alternativamente endurecía su demanda de obtener recursos para construir el muro en la frontera con México, pero también indicando que reparar la valla existente es parte importante de su plan, reseñó AP.

“¡Simplemente vamos a llamarlos MUROS de ahora en adelante y dejemos los juegos políticos! ¡UN MURO es un MURO!”, tuiteó Trump.

El presidente envió los tuits un día después de que los demócratas en la Cámara de Representantes ofrecieron un vago plan de seguridad fronteriza que no da ningún centavo al muro que pide Trump ignorando, por ahora, sus advertencias de que los legisladores perderán su tiempo si no llegan a un acuerdo para el muro fronterizo.

Republicans on the Homeland Security Committee are wasting their time. Democrats, despite all of the evidence, proof and Caravans coming, are not going to give money to build the DESPERATELY needed WALL. I’ve got you covered. Wall is already being built, I don’t expect much help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 31, 2019