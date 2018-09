El huracán Florence no solo amenaza con afectar a millones de habitantes en Estados Unidos, sino también está causando estragos en la agenda proselitista del presidente Donald Trump.

La campaña de Trump anunció la cancelación de un mitin programado para el jueves en Cape Girardeau, Missouri, debido a la inminente llegada de Florence.

El anuncio se produce apenas un día después que la misma campaña informara sobre la cancelación de un mitin similar programado para el viernes en Jackson, Missouri.

“Con el huracán Florence en camino, determinamos que esta es la decisión más segura”, señaló en un comunicado el director de operaciones de la campaña de Trump, Michael Glassner.

Florence ha ido cobrando fuerza hasta convertirse en una tormenta de categoría 4. El Centro Nacional de Huracanes indicó que el fenómeno es “extremadamente peligroso” y pronosticó que podría causar daños generalizados en el sudeste y el Atlántico Medio.

Más de 1.5 millones de personas en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia recibieron órdenes de evacuación de cara a la llegada de Florence.

El propio Trump hizo un llamado vía Twitter a la población de esa región para que se mantenga en alerta.

The safety of American people is my absolute highest priority. Heed the directions of your State and Local Officials. Please be prepared, be careful and be SAFE! https://t.co/YP7ssITwW9 pic.twitter.com/LZIUCgdPTH

“Mi gente acaba de informarme que esta es una de las peores tormentas que impactará la costa este en muchos años. Además, parece un golpe directo a Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. Por favor estén preparados, tengan cuidado y estén A SALVO”, escribió el mandatario.

Was just briefed via phone by @DHSgov @SecNielsen and @FEMA @FEMA_Brock, along with @VP Mike Pence and Chief of Staff, John Kelly on incoming storm which is very dangerous. Heed the directions of your State and Local Officials – and know that WE are here for you. Be SAFE! pic.twitter.com/sN8D5NvrBa

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2018