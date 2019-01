El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció este domingo, sin citar pruebas, que el número de indocumentados en su país es de más de 25 millones, más del doble de la cifra de casi 11 millones que han manejado durante años las autoridades basándose en estudios derivados de datos oficiales.

“Ni siquiera estamos en febrero y el costo de la inmigración ilegal hasta ahora este año es de 18,959,495,168 dólares. El costo el viernes fue de 603,331,392″, escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter, sin citar la fuente de esas cifras.

“Hay por lo menos 25,772,342 inmigrantes indocumentados, no los 11,000,000 de los que se ha informado durante años, en nuestro país. ¡Ridículo!”, expresó el presidente, que cerró su tuit con una referencia al Departamento de Seguridad Nacional, el encargado de manejar la política migratoria.

Trump, quien desde antes de llegar al poder ha mostrado su desconfianza por las estadísticas oficiales y ha citado en muchos casos cifras más elevadas de las reconocidas sin aclarar en qué se basaba, tampoco precisó en este caso la fuente del dato de más de 25 millones.

58,000 non-citizens voted in Texas, with 95,000 non-citizens registered to vote. These numbers are just the tip of the iceberg. All over the country, especially in California, voter fraud is rampant. Must be stopped. Strong voter ID! @foxandfriends

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2019