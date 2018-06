El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no asume la responsabilidad por los efectos de una política de inmigración que separa a los niños de sus padres detenidos por cruzar de forma ilegal la frontera entre México y Estados Unidos. El mandatario insiste en culpar a una legislación “demócrata” por la separación de familias, aunque esa ley no existe.

En declaraciones a periodistas y en una entrevista con Fox News, Trump ha mantenido un argumento, falsamente y durante semanas, responsabilizado a los demócratas por la separación de familias migrantes.

Trump dijo el viernes:

“Los demócratas impusieron esa ley a nuestro país. La odio. Odio ver la separación de padres y niños”.

“Odio que se esté separando a los niños. Los demócratas tienen que cambiar su ley. Es su ley”.

.@POTUS: "Separating the families – and that's a Democrat bill. That's Democrats wanting to do that. And they could solve it very easily by getting together, but they think it's a good election point. I think it's a horrible election point for them." pic.twitter.com/GrvqP9669i

— Fox News (@FoxNews) June 16, 2018