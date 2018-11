El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó hoy a México por su gestión migratoria y sostuvo que sería “muy inteligente” que el país latinoamericano frenara a las caravanas de migrantes antes de que estas lleguen a alcanzar la frontera entre ambos países.

“Sería muy inteligente que México parara las caravanas mucho antes de llegar a nuestra frontera sur”, escribió el mandatario en su cuenta personal de Twitter.

Would be very SMART if Mexico would stop the Caravans long before they get to our Southern Border, or if originating countries would not let them form (it is a way they get certain people out of their country and dump in U.S. No longer). Dems created this problem. No crossings!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2018