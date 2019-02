El presidente Donald Trump afirmó que los homicidios en México en 2018 aumentaron 33 por ciento, con respecto a 2017, lo que hace al país azteca “peor aún que Afganistán”, por lo que insistió en que la construcción del muro fronterizo no se detendrá.

En una serie de tuits, señaló que el aumento en los homicidios contribuye “a la crisis humanitaria que tiene lugar en nuestra frontera sur y luego se extienden por todo nuestro país”.

Además, dijo que las muertes están relacionadas con las drogas, de ahí la necesidad de construir un muro.

Very sadly, Murder cases in Mexico in 2018 rose 33% from 2017, to 33,341. This is a big contributor to the Humanitarian Crisis taking place on our Southern Border and then spreading throughout our Country. Worse even than Afghanistan. Much caused by DRUGS. Wall is being built!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 31, 2019