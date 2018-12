El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al parecer molesto, tildó de “mentiroso” al exdirector del FBI, James Comey, en la mañana de este domingo.

Trump acusó hoy al exdirector del FBI, James Comey, de mentir en su testimonio ante el Congreso el pasado viernes, en el que el exfuncionario reveló que la investigación sobre injerencia rusa en 2016 se centró inicialmente en cuatro ciudadanos estadounidenses.

En su cuenta oficial en Twitter, Trump criticó el testimonio de Comey, cuya transcripción se hizo pública este sábado por la noche y fue reseñada hoy por varios medios de comunicación estadounidenses, indicó la agencia de noticias Efe.

“El filtrador James Comey debe haber marcado un récord de quién mintió más al Congreso en un día. Su testimonio del viernes fue tan falso… Todo esto es un Fraude Amañado, dirigido por gente deshonesta que haría lo posible para que yo no fuera presidente”, denunció Trump.

En otro tuit, el mandatario añadió que, durante su comparecencia ante los comités de Justicia y Reforma Gubernamental de la Cámara Baja el viernes, Comey dijo “en 245 ocasiones” a los legisladores que “no sabía, no recuerda o no podía acordarse de cosas”.

“(Afirmó que el FBI) abrió investigaciones a 4 estadounidenses (no 2), que no sabía quién las aprobó y que no conocía a Christopher Steele (autor de un informe dañino sobre Trump). ¡Todo mentiras!”, fustigó el presidente en la mencionada red social.

On 245 occasions, former FBI Director James Comey told House investigators he didn’t know, didn’t recall, or couldn’t remember things when asked. Opened investigations on 4 Americans (not 2) – didn’t know who signed off and didn’t know Christopher Steele. All lies!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2018