El presidente Donald Trump reanudó el miércoles sus críticas contra NBC News, llegando a amenazar con la posibilidad de revocarles su licencia de transmisión.

En Twitter, el mandatario escribió que con tantas “noticias falsas” transmitidas por “NBC y los otros canales, ¿cuándo será apropiado pedir la revocatoria de su licencia?”.

With all of the Fake News coming out of NBC and the Networks, at what point is it appropriate to challenge their License? Bad for country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2017