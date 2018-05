El presidente Donald Trump llamó “traidores” y “cobardes” a los que filtran información desde la Casa Blanca y se comprometió a identificarlos.

Las declaraciones de Trump llegan después de que la semana pasada trascendiera que una asesora de la Casa Blanca hizo burla del estado de salud del senador John McCain, enfermo de cáncer.

“Las llamadas filtraciones que salen de la Casa Blanca son una masiva exageración publicada por los medios de comunicación falsos para hacernos quedar tan mal como sea posible”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

The so-called leaks coming out of the White House are a massive over exaggeration put out by the Fake News Media in order to make us look as bad as possible. With that being said, leakers are traitors and cowards, and we will find out who they are!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2018