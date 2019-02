El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, pareció levantarse con el pie derecho hoy, luego de que invitara a una gran celebración en nombre del “presidente favorito” de la población: él mismo.

En su cuenta en Twitter, Trump anunció un “gran evento” en Washington para la festividad del 4 de julio, cuando se celebre otro aniversario de la independencia de Estados Unidos.

“¡APARTE LA FECHA! Tendremos una de las reuniones más grandes en la historia de Washington, DC, el 4 de julio. Se llamará ‘Un saludo a América’ y se realizará en el Lincoln Memorial. (Habrá) Gran exhibición de fuegos artificiales, entretenimiento y un discurso de su presidente favorito: ¡yo!”, escribió Trump este domingo en el post, que ha recibido más de 94 mil likes.

En otro tuit, el presidente volvió a mencionar su anhelada construcción de un muro fronterizo con México y aseguró que incluso la idea ha ganado más adeptos.

HOLD THE DATE! We will be having one of the biggest gatherings in the history of Washington, D.C., on July 4th. It will be called “A Salute To America” and will be held at the Lincoln Memorial. Major fireworks display, entertainment and an address by your favorite President, me!

