Trump insultó a presentador de televisión y analista político (VIDEO)

El presidente Donald Trump insultó al presentador de la NBC Chuck Todd, a quien llamó “hijo de p…” en un discurso de campaña el sábado, en Moon Township, Pennsylvania.

Todd, quien ahora es anfitrión de ‘Meet the Press’ de NBC, había comentado que en una aparición en 1999 el actual presidente de EE.UU. habló en televisión sobre la necesidad de “sacar” a Corea del Norte.

El comentario de Trump se escuchó como parte de su discurso en apoyo a la campaña de Rick Saccone, el candidato republicano que enfrenta una carrera difícil.

Durante su intervención en Pennsylvania, Trump también atacó a otros medios de noticias, afirmando que CNN tenía peores calificaciones que Fox News y también criticó duramente a NBC y MSNBC.

Charles David Todd es el 12 ° y actual moderador de ‘Meet the Press’ de NBC. También es anfitrión de MTP Daily en MSNBC. Es Director Político de NBC News. Antes de asumir la gerencia de de Meet the Press, Todd fue corresponsal jefe de la Casa Blanca para la red y anfitrión de The Daily Rundown en MSNBC. Se convirtió en director político en marzo de 2007. También se desempeña como analista político en el aire de NBC News para NBC Nightly News con Lester Holt y Today, de acuerdo con el sitio web de MSNBC.

Las declaraciones de Trump se produjeron apenas horas después de que él criticó en un tuit sobre cómo los medios trataron el tema sobre su reunión en Corea del Norte, diciendo que la prensa pasó de estar “sorprendida” a decir a la mañana siguiente “a quién le importa”.

Donald J. Trump: “En las primeras horas después de escuchar que el líder de Corea del Norte quería reunirse conmigo para hablar de desnuclearización y que los lanzamientos de misiles terminarían, la prensa se sobresaltó y se asombró. No podían creerlo. Pero a la mañana siguiente las noticias volvieron a ser FALSAS. Dijeron eso, ¿a quién le importa?”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018