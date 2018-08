El presidente Donald Trump instó este miércoles al fiscal general Jeff Sessions a poner fin a la investigación de la llamada “trama rusa”, a la que volvió a referirse como una “fraudulenta caza de brujas” dirigida por un fiscal especial con “conflictos” de interés.

“Esta es una situación terrible y el fiscal general Jeff Sessions debería poner fin a esta fraudulenta caza de brujas ahora mismo, antes de que continúe mancillando a nuestro país”, escribió el mandatario en su cuenta personal de Twitter.

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA!

Asimismo, Trump cargó contra el fiscal especial responsable de la investigación, Robert Mueller, quien es republicano y a quien acusó de ser rehén de un “conflicto” de intereses, aunque no precisó a qué se refería exactamente.

Por último, el presidente volvió a calificar al equipo que está llevando a cabo la investigación bajo supervisión de Mueller de ser “17 demócratas molestos que están haciendo su trabajo sucio (el del fiscal especial)”.

“¡Son una desgracia para Estados Unidos!”, escribió Trump al final de su tuit.

Russian Collusion with the Trump Campaign, one of the most successful in history, is a TOTAL HOAX. The Democrats paid for the phony and discredited Dossier which was, along with Comey, McCabe, Strzok and his lover, the lovely Lisa Page, used to begin the Witch Hunt. Disgraceful!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2018