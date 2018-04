Fuertes explosiones sacudieron el sábado la capital siria y llenaron el cielo de denso humo después que el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció ataques militares en represalia por el presunto uso de armas químicas por parte del gobierno.

La televisión siria reportó que las defensas aéreas respondieron al ataque conjunto de Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

Reporteros de The Associated Press vieron humo que se elevaba por el este de Damasco y el cielo tornándose anaranjado. Se podía ver un enorme incendio desde lo lejos. La televisión siria reportó que un centro de investigación científica había sido golpeado y que las defensas aéreas derribaron 13 cohetes al sur de Damasco.

Cuando el ataque terminó y los cielos de la madrugada volvieron a oscurecerse, diversos vehículos con altavoces recorrieron las calles de Damasco reproduciendo canciones nacionalistas.

“Las almas buenas no serán humilladas”, tuiteó la presidencia de Siria después que comenzaron los ataques.

Trump anunció el viernes por la noche que los tres países habían lanzado los ataques para castigar al presidente Bashar Assad por el presunto uso de armas químicas y para evitar que vuelva a hacerlo.

Trump dijo que Estados Unidos está preparado para presionar de manera “sostenida” a Assad hasta que termine con lo que describió como un patrón criminal de asesinar a su propio pueblo con armas químicas.

El gobierno sirio ha negado repetidamente que haya usado armas prohibidas.

El secretario de Defensa James Mattis dijo que no había reportes de bajas de Estados Unidos durante los ataques iniciales.

