Trump felicita al demócrata Doug Jones por triunfo “muy reñido” en Alabama

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump tuiteó sus felicitaciones al candidato democrata a senador por Alabama, Doug Jones, “por una victoria muy reñida”, pero añadió sin rodeos que “los republicanos tendrán otra oportunidad para obtener este escaño en un período de tiempo muy corto. ¡Nunca se acaba!”.

Congratulations to Doug Jones on a hard fought victory. The write-in votes played a very big factor, but a win is a win. The people of Alabama are great, and the Republicans will have another shot at this seat in a very short period of time. It never ends!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de diciembre de 2017