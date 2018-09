El presidente Donald Trump sorprendió este domingo con un mensaje que escribió en su cuenta oficial de Twitter, el cual está dirigido a los mexicanos.

“Felicitaciones a todos nuestros amigos mexicanos en el Día de la Independencia Nacional. ¡Haremos grandes cosas juntos!”, escribió el mandatario la tarde de este domingo.

Congratulations to all of our Mexican friends on National Independence Day. We will be doing great things together!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2018