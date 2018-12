El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este lunes a su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tras asumir las riendas del país este sábado.

En su cuenta oficial en Twitter, Trump escribió esta tarde: “Felicitaciones al recién investido presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Tuvo una tremenda victoria política con el gran apoyo del pueblo mexicano. ¡Trabajaremos bien juntos durante muchos años por venir!”.

AMLO se juramentó como nuevo presidente de México el sábado, luego de que más de 30 millones de electores votaran por él en las elecciones del 1 de julio.

Aunque Trump no asistió a la juramentación, en su representación estuvo su hija y asesora Ivanka Trump.

El mensaje de Trump en Twitter surge poco después de que el nuevo canciller mexicano, Marcelo Ebrard, terminara sus reuniones con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, detalló Agencia Reforma.

Congratulations to newly inaugurated Mexican President @lopezobrador_. He had a tremendous political victory with the great support of the Mexican People. We will work well together for many years to come!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018