El presidente Donald Trump anunció el viernes que ha firmado una orden para pedir al FBI que investigue las acusaciones de abuso sexual contra su nominado al Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh.

“He ordenado al FBI que realice una investigación complementaria para actualizar el expediente del juez Kavanaugh. Como pidió el Senado, esta actualización deberá estar limitada (a las acusaciones) y completada en menos de una semana”, aseguró el presidente, según un tuit de la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

Statement from President @realDonaldTrump:

“I’ve ordered the FBI to conduct a supplemental investigation to update Judge Kavanaugh’s file. As the Senate has requested, this update must be limited in scope and completed in less than one week.”

— Sarah Sanders (@PressSec) September 28, 2018