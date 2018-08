El presidente Donald Trump no mencionó al senador de Arizona John McCain durante su discurso en una cena republicana en Ohio, horas después que la familia del senador enfermo dijo que había decidido suspender el tratamiento médico por cáncer cerebral.

La Casa Blanca no abordó el anuncio de McCain y el presidente no hizo ninguna referencia al senador. Trump ha criticado con frecuencia a McCain por votar en contra de un plan de 2017 en el Senado para reemplazar la llamada ley “Obamacare”.

Los dos líderes republicanos han tenido una relación tensa que data de 2015, cuando Trump sugirió que el veterano de Vietnam y prisionero de guerra no era un héroe de guerra.

McCain ha criticado a Trump incluso mientras se sometía al tratamiento médico en Arizona y llamó a la cumbre que sostuvo con el presidente ruso, Vladimir Putin, un “error trágico”.

My family is deeply appreciative of all the love and generosity you have shown us during this past year. Thank you for all your continued support and prayers. We could not have made it this far without you – you've given us strength to carry on. pic.twitter.com/KuAQSASoa7

— Meghan McCain (@MeghanMcCain) August 24, 2018