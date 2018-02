Trump evita desafiar a la Asociación del Rifle en el debate sobre las armas

El presidente Donald Trump dijo el jueves que no planea “ir en contra” de la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA) en el debate sobre las armas en su país, e insistió en que es necesario armar a algunos profesores para evitar que las escuelas sean “un imán para la gente malvada”.

Trump propuso aumentar de 18 a 21 años la edad mínima para comprar legalmente un fusil semiautomático bajo la ley federal de Estados Unidos, dado que el autor del tiroteo de la semana pasada en Parkland (Florida) tiene 19 y perpetró el ataque con un arma de asalto AR-15 que él mismo había adquirido.

La NRA se opuso esta semana en un comunicado a la idea de aumentar esa edad mínima, lo que obligó a Trump a responder a la pregunta de si planea desafiar a ese grupo de presión que aportó unos 30 millones de dólares a su campaña electoral en 2016.

“No creo que vaya a ir en su contra. Realmente creo que la NRA quiere hacer lo correcto. Tienen una gran relación conmigo, y yo con ellos, y son grandes personas. Aman este país, son patriotas. La NRA quiere hacer lo correcto”, dijo Trump al ser preguntado por el tema en una reunión en la Casa Blanca sobre seguridad en las escuelas.

Trump, que el año pasado prometió a la NRA que tendrían “un gran amigo en la Casa Blanca”, ha estado en contacto con representantes de esa poderosa organización desde el fin de semana, cuando decidió adoptar un papel más activo en la prevención de los tiroteos a raíz de la masacre en Florida.

En un tuit, Trump subrayó que “mucha gente” en EE.UU. no entiende que en la NRA hay “grandes patriotas” y pronosticó que ese grupo “hará lo correcto” en el debate sobre las armas.

What many people don’t understand, or don’t want to understand, is that Wayne, Chris and the folks who work so hard at the @NRA are Great People and Great American Patriots. They love our Country and will do the right thing. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018