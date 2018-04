El presidente Donald Trump y sus asesores externos están cada vez más preocupados acerca de lo que el abogado personal del mandatario, Michael Cohen, pudiera revelar a los fiscales federales, de acuerdo con fuentes cercanas al mandatario.

El círculo más cercano a Trump teme que las presiones que ejerzan las autoridades sobre Cohen, como amenazarlo con un largo periodo en prisión, pudieran llevarlo a traicionar la confianza del presidente.

“Eso es lo que le amenazarán: cadena perpetua”, dijo Alan Dershowitz, un abogado y frecuente defensor de Trump, en declaraciones al portal Politico.

“Van a amenazarlo con un largo periodo en prisión y tratar de convertirlo en un ‘canario que cante’”, advirtió Dershowitz, quien según el reporte se reunió con Trump y su equipo durante dos días en la Casa Blanca la semana pasada.

La oficina, el departamento y la habitación de hotel que utilizaba Cohen, un hombre visto como uno de los aliados personales más leales a Trump, fueron allanados la semana pasada por agentes del FBI, bajo la supervisión de fiscales federales en Nueva York.

La medida formó parte de la investigación en curso sobre la posible intervención de Rusia en las elecciones de 2016, a cargo del fiscal especial Robert Mueller, aunque los fiscales de Manhattan dijeron en el tribunal que Cohen también está bajo investigación debido a sus negocios.

Cohen calificó el allanamiento como “inquietante, por decir lo menos”, en una entrevista con CNN la semana pasada, pero también dijo que los agentes federales eran “extremadamente profesionales, corteses y respetuosos”, comentarios que levantaron sospechas entre algunos miembros del círculo íntimo de Trump.

“A person who deserves my loyalty receives it.”- Joyce Maynard I will always protect our @POTUS @realDonaldTrump #MAGA https://t.co/CM9KTfiW2Whttps://t.co/Xz1OJWcerK

— Michael Cohen (@MichaelCohen212) April 8, 2018