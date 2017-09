Trump elimina programa que suspendía deportaciones de jóvenes inmigrantes

AG Sessions: We are people of compassion, we are people of law…There is nothing compassionate about failure to enforce immigration laws. pic.twitter.com/N9pnsVzkrT

“No nos equivoquemos, vamos a poner el interés de los ciudadanos de Estados Unidos en primer lugar!”, agregó Trump en un segundo tuit. “Los hombres y mujeres que han sido olvidados ya no serán olvidados”.

El anuncio de Sessions ocurrió el mismo día que vencía un plazo establecido por un grupo de funcionarios republicanos estatales que dijeron que demandarían la legalidad de DACA ante los tribunales del país a menos de que la administración de Trump acabara con el mismo.

AG Sessions: To have a lawful system of immigration that serves the national interest, we cannot admit everyone who would like to come here. pic.twitter.com/A0HVkzqK2A

