Página

1 de 4

Polémica reacción de Trump al escuchar que deberían “disparar” a inmigrantes.

La multitud celebró la respuesta del presidente.

El suceso ocurrió en una mitin en Florida.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó de una forma peculiar cuando un seguidor sugirió que las autoridades deberían “disparar” a inmigrantes en la frontera.

Durante una manifestación de campaña en Panama City Beach, en Florida, en la noche de este miércoles, el presidente Donald Trump bromeó después de que alguien gritó que se le debería “disparar” a los inmigrantes que ingresan a Estados Unidos a través de la frontera, reseñó ABC 7.

“Cuando tienes a 15,000 personas marchando, y tienes a cientos y cientos de personas, y tienes a dos o tres personas de seguridad fronteriza que son valientes y excelentes…”, comentaba Trump sobre sus preocupaciones en la frontera de Estados Unidos y México. “Y no lo olviden, no los dejamos y no podemos dejar que usen armas. No podemos. Otros países sí lo hacen. (Nosotros) no podemos. Nunca haría eso. Pero ¿cómo detienen a estas personas?”, agregó en su discurso.

Fue entonces cuando alguien entre la multitud gritó: “Dispárenles”.

Segundos después del comentario, siguió la risa de la multitud. Trump, quien también se echó a reír, sacudió la cabeza y expresó: “Eso es solo en el Panhandle (determinado territorio fronterizo) que puedes salirte con la tuya con esa declaración”.

Luego se apartó del micrófono, sonrió y la multitud siguió riendo por el comentario del seguidor y la respuesta del presidente.

Panama City Beach es una sección de Florida que ayudó a impulsar la victoria de Trump en el estado en 2016, precisó ABC 7.

Trump frustrado por los pocos avances para derrocar a Maduro

El presidente Donald Trump se encuentra frustrado por los pocos avances logrados con la estrategia para derrocar al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, mediante el reconocimiento de una joven figura de la oposición como presidente en funciones, informó el diario The Washington Post.