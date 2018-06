El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que firmará una medida “en un rato” para afrontar el problema de la separación de los niños inmigrantes de sus padres en la frontera sur, que ha generado numerosas críticas en el país y el mundo.

“Firmaré algo en un rato”, señaló Trump al ser preguntado por los periodistas si planea tomar medidas para resolver el tema de la separación de familias, según la agencia de noticias Efe.

Minutos antes, la agencia The Associated Press informó que el Departamento de Seguridad Nacional trabaja en un decreto para poner fin a la separación de familias migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos, ejecutada en el marco de la política de ‘tolerancia cero’.

BREAKING: AP Sources: Homeland Security secretary drafting order to end family separation at border; unclear if Trump will sign it.

El cambio permitiría a las familias permanecer unidas durante su detención por parte de la Patrulla Fronteriza, informaron a AP dos funcionarios que están enterados de la postura de la secretaria Kirstjen Nielsen, que permanecen bajo anonimato hasta que se haga un anuncio oficial.

I will work tirelessly until our broken immigration system is fixed, our borders are secure and families can stay together.

— Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) June 20, 2018