El presidente Donald Trump tuiteó el miércoles que una actriz porno está haciendo “engaño total” luego de que la víspera la mujer mostró en televisión un retrato hablado del hombre que ella dice que la amenazó para que guardara silencio sobre un presunto encuentro sexual que ella dice haber tenido con el ahora mandatario de Estados Unidos.

A sketch years later about a nonexistent man. A total con job, playing the Fake News Media for Fools (but they know it)! https://t.co/9Is7mHBFda

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018