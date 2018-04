El presidente Donald Trump proclamó hoy el final de la guerra de Corea tras la celebración de la histórica cumbre de los líderes de las dos Coreas, Kim Jong-un y Moon Jae-in.

“LA GUERRA DE COREA HA TERMINADO. Estados Unidos y todo su GRAN pueblo debería estar muy orgulloso de lo que está sucediendo ahora en Corea”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.

KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea!

