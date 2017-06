Trump dice que filtraciones de Comey tendrán más incidencia de lo esperado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que las anotaciones que el exdirector del FBI James Comey filtró a la prensa sobre las conversaciones de ambos cuando estaba en el cargo tendrán mucha más incidencia de lo esperado.

“Creo que las filtraciones de James Comey serán mucho más prevalentes de lo que nadie pensó que fuera posible. ¿Totalmente ilegales? ¡Muy cobarde!”, escribió hoy Trump en su cuenta de la red social Twitter.

I believe the James Comey leaks will be far more prevalent than anyone ever thought possible. Totally illegal? Very 'cowardly!'

