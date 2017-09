Días después de que Facebook aceptó cooperar con el Congreso para su investigación sobre si Rusia interfirió en las elecciones de 2016, el presidente Donald Trump escribió el miércoles en Twitter que Facebook es “anti-Trump”.

“Facebook siempre fue anti-Trump. Las televisoras siempre fueron anti-Trump, por lo tanto, Noticias Falsas @nytimes (se disculpó) y @wapo eran anti-Trump. ¿Colusión?”, tuiteó el mandatario.

Facebook was always anti-Trump.The Networks were always anti-Trump hence,Fake News, @nytimes(apologized) & @WaPo were anti-Trump. Collusion?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2017