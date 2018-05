El presidente Donald Trump lanzó un nuevo ataque en contra del fiscal general, Jeff Sessions, al decir que hubiera deseado elegir a alguien más para ocupar el cargo.

Trump arremetió contra Sessions a través de Twitter, al replicar en tres mensajes una declaración del representante republicano por Carolina del Sur, Trey Gowdy, quien habló sobre la frustración del mandatario con Sessions por haberse desvinculado de la investigación sobre la posible injerencia de Rusia en las pasadas elecciones, en el programa “This Morning” de CBS.

“Creo que lo que está haciendo el presidente es expresar frustración porque el fiscal general Sessions debería haber compartido estas razones para desvincularse antes de aceptar el trabajo, no después”, citó Trump a Gowdy en un primer mensaje.

Rep.Trey Gowdy, “I don’t think so, I think what the President is doing is expressing frustration that Attorney General Sessions should have shared these reasons for recusal before he took the job, not afterward. If I were the President and I picked someone to be the country’s…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018

“Si yo fuera el presidente y escogiera a alguien para ser el principal oficial de la ley en el país, y me dijeran después, ‘Oh, por cierto, no voy a poder participar en el caso más importante del cargo, también estaría frustrado … y así es como lo leí. Senador Sessions, ¿por qué no me lo dijiste antes de elegirte?”, publicó el mandatario en un segundo tuit con las palabras de Gowdy.

….chief law enforcement officer, and they told me later, ‘oh by the way I’m not going to be able to participate in the most important case in the office, I would be frustrated too…and that’s how I read that – Senator Sessions, why didn’t you tell me before I picked you….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018

“¡Hay muchos fiscales realmente buenos en el país, podría haber elegido a alguien más!”, concluye la opinión de Gowdy en el tercer tuit de Trump, quien agregó: “¡Y desearía haberlo hecho!”.

….There are lots of really good lawyers in the country, he could have picked somebody else!” And I wish I did! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018

Este es el ataque más reciente del presidente estadounidense hacia su fiscal general, luego que Sessions anunció su desvinculación de la investigación sobre la trama rusa el 2 de marzo de 2017, una vez que The Washington Post informó sobre contactos entre el republicano de Alabama y el embajador ruso durante la campaña de Trump y el posterior periodo de transición en el poder, los cuales Sessions presuntamente no reveló durante su audiencia de confirmación ante el Senado.

Curiosamente, los tuits de Trump llegan justo después que The New York Times publicó un artículo en el que señala que el presidente le había pedido a Sessions que revocara su decisión de retirarse de la investigación sobre la injerencia rusa, a cargo del fiscal especial, Robert Mueller.