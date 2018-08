Trump dice que Casa Blanca es “la más transparente de la historia”

El presidente Donald Trump dijo el sábado que su administración era “la más transparente de la historia” y aseguró que su personal de la Casa Blanca había suministrado más de un millón de páginas de información a los investigadores del abogado especial Robert Mueller.

En un mensaje de Twitter el sábado por la noche, el presidente dijo que permitió que el abogado de la Casa Blanca Don McGahn y otros miembros del personal de la Casa Blanca “cooperaran plenamente” con Mueller para mostrar que “no hubo colusión” y “no hubo obstrucción”.

I allowed White House Counsel Don McGahn, and all other requested members of the White House Staff, to fully cooperate with the Special Counsel. In addition we readily gave over one million pages of documents. Most transparent in history. No Collusion, No Obstruction. Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2018