Trump dice que candidatos republicanos ganarán mientras él los apoye

Donald Trump fanfarroneó acerca de su capacidad para llevar al Partido Republicano a la victoria en las elecciones de mitad de periodo, aun cuando los pronosticadores electorales advierten que los demócratas están listos para tomar el control de la Cámara de Representantes.

Tras las elecciones especiales en Ohio, que dejaron al candidato republicano Troy Balderson con una pequeña ventaja, el presidente publicó una serie de tuits en los que se dio crédito por el éxito de los contendientes de su partido a los que ha apoyado.

“Mientras haga campaña y/o apoye a los candidatos del Senado y la Cámara de Representantes (dentro de lo razonable), ¡ellos ganarán!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

“AMO a la gente, y ciertamente parece que les gusta el trabajo que estoy haciendo. Si encuentro el tiempo, entre China, Irán, la economía y mucho más, que debo tener, ¡tendremos una ola roja gigante!”, añadió el mandatario.

Trump apeló al hecho de que los candidatos republicanos han ganado ocho de 10 elecciones especiales a la Cámara desde que asumió como presidente de Estados Unidos.

“Los republicanos han ganado ahora 8 de los 9 escaños en la Cámara, sin embargo, si escuchan a los medios de noticias falsas, pensarían que estamos siendo azotados (sic)”, señaló Trump en otro tuit.

“¿Por qué no pueden reproducirlo de forma directa?, Muy injusto para el Partido Republicano y, en particular, para su presidente favorito!”, añadió Trump, quien no se refirió al hecho de que las dos derrotas ocurrieron en distritos que solían ser de dominio republicano.

Fiel a su costumbre, el presidente se centró en su particular visión del tema y destacó, además, que todos los candidatos que ha respaldado en las elecciones primarias del Partido Republicano han resultado ganadores.

“¡5 de 5!”, alardeó Trump en otro tuit, en referencia a que cinco candidatos a los que ofreció su apoyo públicamente se llevaron el triunfo en las elecciones del martes, con lo cual ya son más de una docena en total.

Pese al optimismo desbordado del mandatario estadounidense y su presunción de que se está formando una “ola roja” en todo el país – en alusión al color con el que es identificado el Partido Republicano —, analistas políticos e incluso un ala republicana cree que el control de la Cámara de Representantes y el Senado podría pasar a manos del Partido Demócrata en noviembre próximo.

“Hay una posibilidad real de que (los demócratas) no sólo ganen la Cámara, sino que la ganen por 10 ó 12 escaños más de los que necesitan (para ser mayoría)”, advirtió a The New York Times el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham.