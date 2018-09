Trump dice no a estadidad de Puerto Rico por ‘detractores’

El presidente Donald Trump dijo que la estadidad de Puerto Rico es un “no rotundo” para él, mientras sus detractores, incluida la alcaldesa de San Juan, estén en funciones.

Trump dijo en una entrevista radiofónica con Geraldo Rivera que se difundió el lunes, que la alcaldesa Carmen Yulín Cruz era una incompetente. Yulín ha criticado la respuesta del gobierno federal ante los huracanes que arrasaron con el territorio estadounidense el año pasado.

“Puerto Rico no debería estar hablando sobre la estadidad hasta que tenga gente que realmente sepa lo que está haciendo”, dijo Trump en la entrevista previamente grabada para la radio WTAM.

Agregó que con “personas así involucradas en Puerto Rico, sería un no rotundo” de su parte para la estadidad del territorio.

El respaldo para que Puerto Rico obtuviera la estadidad estaba dentro de la plataforma del Partido Republicano de 2016.

Según cifras del gobierno de la isla caribeña, casi 3.000 personas murieron tras el paso de los huracanes el año pasado. Trump dijo recientemente que esa cifra era sólo un invento de los demócratas para desprestigiarlo.

“3,000 personas no murieron en los dos huracanes que azotaron Puerto Rico. Cuando me fui de la isla, después de que la tormenta la hubiese golpeado, tenían entre 6 y 18 muertos. A medida que pasó el tiempo, no subió mucho. Después, mucho tiempo después, se empezaron a reportar cifras realmente grandes, como 3.000”, afirmó Trump hace dos semanas en su cuenta de Twitter.

El mandatario acusó de este incremento a la oposición demócrata, mediante la modificación de datos con fines políticos, al asegurar que “si una persona moría por cualquier razón, como edad avanzada, simplemente la añadían a la lista”.

