Trump dice hizo “gran servicio” a EE.UU. al despedir a Comey

El presidente Donald Trump tuiteó el viernes que le hizo un “gran servicio” a Estados Unidos al despedir a James Comey del FBI y citó un informe interno del Departamento de Justicia que concluyó que Comey actuó como un “insubordinado” al manejar la investigación sobre el correo electrónico de Hillary Clinton.

The IG Report is a total disaster for Comey, his minions and sadly, the FBI. Comey will now officially go down as the worst leader, by far, in the history of the FBI. I did a great service to the people in firing him. Good Instincts. Christopher Wray will bring it proudly back!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018